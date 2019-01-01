ماتويدي مطمئنًا جماهير ميلان: نريد الفوز على أتالانتا والاحتفال بالاسكوديتو

اللاعب تحدث كذلك عن مستقبله ومدربه أليجري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد بليز ماتويدي بقاءه في يوفنتوس الموسم القادم، معربًا عن رغبته في استمرار المدرب ماسيميليانو أليجري في منصبه.

اللاعب الفرنسي تحدث مع صحيفة لاستامبا، وبدأ كلامه بالقول عن مباراة روما "لعبنا شوط أول جيد ضد روما وكنا بحاجة لتسجيل الأهداف".

من ثم أضاف حول مستقبل المدرب الذي يُثار حوله الكثير من الشكوك "أليجري يقوم بعمل رائع هنا وأتمنى استمراره معنا، هو يُظهر قدرات ممتازة وهو مدرب رائع".

وعن مباراة أتالانتا وهي الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم، قال الدولي الفرنسي "علينا التفكير باللعب وخوض مباراة جيدة مساء الأحد أمام أتالانتا، إذ سنحتفل على ملعبنا بالاسكوديتو".

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"نريد أن نقدم انطباعًا جيدًا عن أنفسنا ونرغب بنهاية جيدة للموسم لنتمكن من الاحتفال بالاسكوديتو أمام جماهيرنا".

وعن مستقبله، قال صاحب الـ32 عامًا "أنا سعيد في يوفنتوس، أشعر أنني في منزلي ولا أعاني أي مشاكل. أنا باقٍ مع الفريق بنسبة 100% ورايولا يتولى أمر تجديد عقدي، هو يعرف أكثر من أي شخص آخر".

وأخيرًا قال ماتويدي عن مواطنه بول بوجبا وإمكانية عودته للفريق "كل اللاعبين الكبار مرحب بهم هنا، أتمنى له الأفضل وأن يتخذ القرار السليم. هو فقط من يعلم حقيقة وضعه ويُدرك كم هو جيد".

يُذكر أن انتصار يوفنتوس على أتالانتا سيُنعش آمال ميلان وروما، وخاصة الأول، في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يتقدم النيرادزوري بفارق 3 نقاط عن الروسونيري حاليًا في المركز الرابع وقبل جولتين من النهاية.