ماتويدي في مركز الظهير الأيسر؟

يوفنتوس يواجه سبال يوم السبت..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن يوفنتوس سيستخدم لاعب الوسط بليز ماتويدي في مركز الظهير الأيسر ضد سبال غداً في الدوري الإيطالي.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الحالية بهذا المركز، حيث اضطر أليكس ساندرو الظهير الأساسي للسفر إلى البرازيل عقب وفاة جدته، فيما يبقى دانيلو وماتيا دي تشيليو غير جاهزين بداعي الإصابة.

وبناء عليه كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن ماتويدي ذو القدم اليسرى هو المرشح الأول لاحتلال هذا المركز يوم السبتز

وكان ماتويدي قد بدأ كظهير أيسر في سانت إيتيان، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2011.

يذكر أن البيانكونيري يستخدم الجناح خوان كوادرادو بالفعل في مركز الظهير الأيمن.