مدافع التعاون: تعلمنا من الخسارة أمام النصر ولن نتنازل عن كأس السوبر

البرتغالي ماتشادو يتحدث عن مواجهة النصر في كأس السوبر.

صرح البرتغالي ريكاردو ماتشادو، مدافع فريق نادي التعاون، أن فريقه لم يتنازل عن التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب منافسه النصر.

النصر "بطل الدوري"، سيواجه التعاون "بطل كأس الملك"، في مباراة كأس السوبر السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ماتشادو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نمتلك فريقًا مميزًا، وأيضًا جميع المقاومات للفوز باللقب، ولن نتنازل عنه".

المدافع البرتغالي تابع: "تعلمنا كثيرًا من مباراة الدوري أمام النصر يوم 13 ديسمبر الماضي، وعلينا تدارك أخطاءنا من أجل تحفيق الفوز".

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واختتم ماتشادو تصريحاته قائلًا: "لقب كأس السوبر مهم جدًا بالنسبة لنا، وسيضيف الكثير لتاريخ نادي التعاون، ونحن نتطور كل يوم، ونصل لأفضل المستويات".

النصر كان حقق الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الـ11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.