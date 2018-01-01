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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مدرب تورينو: تقنية الفيديو لم تحمينا

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والتر ماتزاري، مدرب تورينو، يشكك في اهتمام الحكام بالاعتماد علىVAR في الدوري الإيطالي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد والتر ماتزاري، المدير الفني لنادي تورينو، عدم عودة حكم مباراة الديربي ضد يوفنتوس إلى تقنية الفيديو المساعد خلال المباراة.

تورينو خسر الديربي بهدف نظيف سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وقال ماتزاري في تصريحات صحفية: "يجب في البداية أن أشكر اللاعبين الذين قدموا مباراة قوية للغاية أمام منافس شرس بحجم يوفنتوس".

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وتابع: "مستاء لأننا خسرنا نقطة كانت في المتناول، في البداية خسرنا سالفاتور سيرجو للإصابة ولكن الحارس البديل كان في الموعد".

مدرب تورينو أكد أنّ الطريقة الوحيدة للفوز على يوفنتوس هي حينما يقلل البيانكونيري من المنافس، ولكن إراحة جورجيو كيلليني في مباراة دوري أبطال يبرهن عن قلق السيدة العجوز من الديربي.

وواصل: "من المفترض أن يتدخل الـ VAR في المواقف التي تستحق، أعتقد أن تورينو يستحق ضربتي جزاء في المباراة ولكن الحكم لم يرجع للتقنية".

واختتم: "هناك كرة لصالح بيلوتي وهناك أيضًا ضربة أخرى في الدقائق الأخيرة. أعتقد أن زازا وبيلوتي تعرضا للكثير من التدخلات دون أي حماية".

من جانبه أكد بيلوتي تعرضه لتدخل عنيف من جانب ماتويدي.

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يوفنتوس يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد 16 جولة برصيد 46 نقطة.

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