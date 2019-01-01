ماتا يهدي نسخة من سيرته لكل نجوم مانشستر يونايتد برسالة خاصة

خوان ماتا نجم مانشستر يونايتد يبعث بنسخة من كتاب سيرته الذاتية لنجوم الشياطين الحمر الذي صدر قبل أيام ويرفق به رسالة خاصة لكل لاعب.

بعث النجم الإسباني خوان ماتا لاعب وسط ملعب مانشستر يونايتد بهدايا مميزة لزملائه في صفوف الشياطين الحمر بمناسبة حلول أعياد الميلاد والعام الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" والتي أكدت أن ماتا قام بإرسال نسخة لكل لاعب في مانشستر يونايتد من الكتاب الخاص بسيرته الذاتية.

وصدر كتاب السيرة الذاتية لخوان ماتا قبل أيام تحت اسم "لاعب كرة قدم فجأة"، وتطرق خلاله للعديد من المواقف في مسيرته الكروية.

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وكتب ماتا في كل نسخة من الكتاب أرسلها لزملائه رسالة خاصة سواء كانت إشادة أو تهنئة أو مجرد كلمات تعبر عن مشاعره تجاه زميله.

ونشر الثلاثي دانييل جيمس وجيسي لينجارد وآرون وان بيساكا صورًا للرسائل التي بعث بها ماتا وكتبها في الغلاف الداخلي للنسخ التي أرسلها لزملائه.

وكان ماتا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قبل حوالي ست مواسم في حقبة المدرب ديفيد مويس قادمًا من تشيلسي بعد فترة صعبة له بقيادة جوزيه مورينيو.

جدير بالذكر أن ماتا شارك في 18 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير وسجل هدف وحيد وصنع هدفين.