ماتا يطالب مانشستر يونايتد بنسيان الموسم الماضي

اللاعب يعد بتقديم الأفضل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد اعتقاده بأن الفريق بحاجة للتحسن كثيراً هذا الموسم، كون الموسم الماضي لم يكُن على المستوى المطلوب.

وقال ماتا للإعلام على هامش تواجده في سنغافورة:"نعلم أن الموسم الماضي لم يكن جيداً بما فيه الكفاية، لذلك نحتاج إلى التحسن".

وأضاف:"نحتاج لمحاولة تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل، ما يجب علينا فعله هو رفع مستوانا ولنرَ إلى أين سيقودنا ذلك".

وأوضح:"كما تعلمون، المستوى في البريميرليج يتحسن عام تلو الآخر، كل الأندية تضم لاعبين جيدين للغاية، ولذلك يجب علينا أن نحاول بكل ما لدينا".

وكان يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الذي ودعه بخسارة ربع النهائي ضد برشلونة بمجموع المباراتين 4-0.

يذكر أن ماتا وقع عقداً جديداً يبقيه بقميص الشياطين الحمر حتى يونيو 2021.