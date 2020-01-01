ماتا يشيد بالفوز الأول على ولفرهامبتون في عهد سولشاير

ماتا يرى أنه محظوظ لعد إلغاء هدفه

قال الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد، إنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله اليوم في شباك ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ماتا كان قد سجل هدف الفوز أمام ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد ليصعد بفرقه إلى الدور المقبل.

وأضاف ماتا في تصريحات لشبكة " BT Sport"، كان من الصعب الفوز اليوم على ولفرهامبتون هم فريق صعب للغاية لديهم مدرب أكثر من رائع على كل المستويات، ولكننا وفقنا في الفوز عليهم.

وتابع: "لحسن الحظ نجحنا في الفوز بالمباراة وتسجيل هدف في وقت جيد للغاية، أنا سعيد لأن الهدف لم يلغى، لاعبو الولفز اعترضوا وطالبوا باحتسابه تسلل".

وعن عدم الفوز على ولفرهامبتون في 5 مباريات متتالية رد قائلاً: "أخيراً حققنا الفوز عليهم، هذا يثبت أنهم فريق جيد للغاية ولكننا أثبتنا أننا اليونايتد وقادرون على تحقيق الفوز".



هدف ماتا يقود مانشستر يونايتد للفوز على ولفرهامبتون



وعن إصابة راشفورد أكد أنه يعتقد أنها ليست إصابة كبيرة لكن المدرب خشى أن تتفاقم الإصابة ببقاءه في الملعب أكثر من هذا.

ماركوس راشفورد شارك في اللقاء في الدقيقة 63 قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة الـ78 ليصبح بذلك أول لاعب يشارك بديلاً لليونايتد في الشوط الثاني ويخرج بعدها في كأس الاتحاد منذ اللاعب آدم سميث أمام أرسنال في عام 2006.

وسيواجه مانشستر يونايتد في الدور الرابع الفائز من ترنمير روفرز وواتفورد على أرض الأخير.