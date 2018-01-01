ماتا: لا يهم من نواجه في ثمن نهائي دوري الأبطال

لاعب مانشستر يونايتد يرى ضرورة الفوز بالمباريات حتى لو قدّم الفريق مستوى متراجع

أكد خوان ماتا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، أنّ فريقه لا يقلق من منافسه في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لأن جميع الفريق على أعلى مستوى.

مانشستر يونايتد تاهل لثمن نهائي الأبطال رغم الهزيمة أمام فالنسيا بهدفين لهدف.

وقال ماتا في تصريحات للموقع الرسمي: "لا يهم الفريق الذي سنلعب أمامه في دور الـ 16 لأن كل الفرق جيدة للغاية، علينا الآن نسيان دوري أبطال أوروبا والتركيز على قمة الأحد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "نحن محبطون من نتيجة المباراة وخاصة بعد خسارة يوفنتوس أمام يونج بويز مما يعني أننا كنا نستطيع تصدر المجموعة لو فزنا. الأهم أننا الآن في ثمن النهائي".

لا مجال للخطأ بعد الآن ❌



أهلًا بكم في الأدوار الإقصائية للأبطال 🚪✨



>> أول الطريق للواندا ميتروبوليتانو 🏟️ حيث تسكن ذات الأذنين تنتظر من يعانقها 🏆#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/z9kba7pRj6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

لاعب تشيلسي السابق أكد على ضرورة الفوز في المباريات المقبلة حتى لو كان الأداء متوسطًا وذلك احترامًا لتاريخ وجماهير مانشستر يونايتد.

واختتم: "سعيد للغاية بالاستقبال الذي تلقيته من جماهير الميستايا والعودة مرة أخرى لفالنسيا. أنا ممتن لهذا الفريق للغاية".

قرعة ثمن النهائي تُقام يوم الإثنين المقبل وقد يلعب مانشستر يونايتد أمام بروسيا دورتموند أو برشلونة أو باريس سان جيرمان أو بورتو أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد.