ماتا ولوكاكو يلمعان بأرقام مميزة في كأس الاتحاد

ماتا ولوكاكو يقودان مانشستر يونايتد لفوز هام على ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي بأرقام مميزة لكل منهما.

فيسبوك تويتر علي رفعت

سجل كل من خوان ماتا وروميلو لوكاكو الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في مواجهة ريدينج ضمن لقاءات دور الـ 64 من بطولة كأس إنجلترا.

وجاء هدف ماتا الأول ليمنح النجم الاسباني رقمًا مميزًا للغاية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بمختلف القمصان التي ارتداها لاعب تشيلسي السابق.

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وساهم ماتا في 21 هدفًا في 24 مباراة خاضها النجم الاسباني أساسيًا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بواقع 10 أهداف سجلها و11 هدف صنعهم.

أما هدف لوكاكو الذي كان الثاني لمانشستر يونايتد في المباراة فجاء برقمين رائعين للنجم البلجيكي، أولهما هو وصوله للهدف رقم 13 في آخر 14 مباراة له في كأس الاتحاد الإنجليزي، منهم ست أهداف في آخر سبعة لقاءات بقميص مانشستر يونايتد.

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وكان الرقم الثاني هو الأهم، حيث كان الهدف هو الثالث للدبابة البلجيكية في آخر 96 دقيقة لعبها مع مانشستر يونايتد، وهو ما يدلل على عودة اللاعب لمستوياته الكبيرة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمر بفترة انتعاش منذ رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق في قبل عدة أسابيع وتولي أولي سولشار لتدريب الفريق.