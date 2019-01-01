ماتا: بوجبا ومارسيال رائعان وسولشار أعاد الثقة

مباراة مميزة أخرى لمانشستر يونايتد مع سولشار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، بمستوى فريقه مؤخراً تحت قيادة أولي جونار سولشار، وخص بالإشادة الثنائي بول بوجبا وأنتوني مارسيال.

وتألق ماتا والثنائي الفرنسي في انتصار الفريق العريض مساء السبت على فولهام بثلاثية نظيفة ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماتا مع "بي إن": "هناك تفاهم كبير بين الجميع واللاعبين والمدرب، منذ وصوله أعاد لنا الثقة وأقنعنا أننا يمكن أن نهزم أي فريق".

وأضاف: "نحن سعداء لأن عندما تفوز عشر مرات هذا يزيد الثقة، نواجه تحدي جديد أمام بي إس جي ولكن نتمنى استكمال المشوار".

وواصل الإسباني: "الجميع يساهم ويضع نجوميته جانباً من أجل الفريق وأعتقد الأمر مماثل سيكون في دوري الأبطال، الأمر يتعلق بالمجموعة لتحقيق الأهداف".

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وحول مباراة فولهام: "لو تحدثنا عن بول وأنتوني سأقول لاعبان كبيران، أهداف رائعة، خصوصاً أنتوني، قليلون قادرون على فعل هذا، أحبه كثيراً، وكلما لعب أحسن سنفوز أكثر".

وأكمل: "فقط أعطيه الكرة ولا أهتم لأننا سنفوز معه، الآن لا يوجد مستحيل، المركز الرابع كان بعيداً ولكن الآن حتى الثالث قريب، يجب أن تؤمن لطالما لعبت لفريق بحجم مانشستر يونايتد".

ويستضيف مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء ضمن لقاءات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.