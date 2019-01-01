مؤمن زكريا يتحدث عن مفاوضات بيراميدز ومدرب نقلة في حياته وأزمته مع جهاز كوبر

لاعب الأهلي يرى أنه فرصه كبيرة في منتخب مر في عهد أجيري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري المعار إلى أحد السعودي، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن اقتراب انضمامه لبيراميدز، مؤكدًا أنه لن يلعب في مصر إلا بقميص الشياطين الحمر فقط.

اللاعب تمت إعارته خلال الميركاتو الشتوي الجاري إلى أحد السعودي ولمدة ستة أشهر، إلا أن قبلها ترددت أنباء أنه الصفقة السوبر المنتظرة لبيراميدز، لكن تم الإعلان عن التعاقد مع السوري عمر خربين.

وقال مؤمن، خلال تصريحاته لبرامج "الماتش": "لم يتحدث معي أي مسؤول ببيراميدز، لكن تحدثوا مع وكيلي أحمد يحيى فقط، إنما أنا لم اتفق مع أحد ولم أذهب للنادي للتفاوض، لأنني كنت أنتظر التجديد للأهلي، الأولوية له عندي، ولن ألعب في مصر إلا للأهلي، عدت من السعودية من أجل الجمهور والأهلي، ولن ارتدي قميص أي نادي في مصر".

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وانتقل اللاعب للحديث عن دور أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك والحالي للوحدة السعودي، في مسيرته: "كان نقلة في حياتي عندما انتقلت من إنبي للزمالك، في البداية كان محمد حلمي المدير الفني، شاركت لكن لم أكن أنا مؤمن زكريا وحصلت وقتها على كأس مصر، بعدها تولى ميدو المسؤولية الفنية وفي أول يوم له بالنادي قالي لي أمام اللاعبين أنت أفضل لاعب بمصر وستنضم لمنتخب مصر قريبًا، وبالفعل حصلت على لقب الأفضل في مصر وانضممت للمنتخب.

"ميدو يعرف كيف يخرج الطاقة التي بداخلك، وأشكره هو وحسام حسن وحسام البدري، لأنهم لهم فضل عليّ".

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زكريا تطرق للحديث عن فرصه للمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019: "من أسباب موافقتي على الرحيل عن الأهلي الآن هي بطولة أفريقيا مع المنتخب، والدوري السعودي قوي، وفرصتي قائمة مع أجيري؛ المدير الفني للفراعنة، لأنه يحب اللاعب الذي يهاجم ويدافع".

وبسؤاله عن حقيقة وجود أزمة بين لاعبي الأهلي والجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أوضح: "لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، الجهاز الفني رحل ولا نريد فتح مواضيع قديمة، لأنه حدث موقف شخصي معي من الجهاز الفني، ووقتها لم أشكو لأحد، كان مجرد كلام وأنا لم أتقبله، لأنه لا يمكن أن يتقبله أحد".

وكانت أزمة كبيرة قد نشبت بين حسام غالي؛ قائد الأهلي السابق، وأسامة نبيه؛ المدرب العام السابق للفراعنة، بسبب التفرقة بين معاملة لاعبي الأحمر والزمالك خلال معسكرات الفراعنة.

ورفض غالي الاعتذار لنبيه رغم تدخل أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، وفضل الاعتزال دوليًا عن الانضمام لصفوف الفراعنة في عهد الجهاز الفني لكوبر.