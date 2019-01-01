مؤمن زكريا يتحدث عن حقيقة "مرضه" وعودته للأهلي

مؤمن زكريا يفسخ تعاقده مع أحد السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري عن فسخ تعاقده مع أُحد السعودي، بعد شهرًا واحدًا من الانضمام له على سبيل الإعارة.

وأكد سعود الحربي، رئيس نادي أحد، على تعرض مؤمن زكريا لمرض في الأعصاب يمنعه من ممارسة كرة القدم لفترة في المرحلة المقبلة.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية: "تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، ولكن تشخيصها كان خاطئًا، وقمت بعمل فحص شامل لأتأكد من الإصابة".

وأضاف لاعب الأهلي: "تفاجئت بتصريحات مرضي في وسائل الإعلام قبل خروج نتيجة الفحوصات الطبية التي خضعت لها، ده كلام يزعل".

واختتم مؤمن حديثه: "تم فسخ عقدي مع أحد بالتراضي، وسأعود للتدريبات في الأهلي خلال الفترة المقبلة".

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وكان مؤمن زكريا قد رحل على سبيل الإعارة من الأهلي، خلال شهر يناير الماضي، قبل أن يتم فسخ التعاقد أمس الإثنين بسبب خلافات بين اللاعب والنادي السعودي.