مؤمن زكريا يبدأ برنامج تأهيلي في مران الأهلي

الأهلي يستعد لمواجهة النجوم الأحد المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

بدأ مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي برنامجه التأهيلي، اليوم الخميس، على هامش المران الجماعي للفريق استعدادًا لمواجهة النجوم.

ويواجه الأهلي نظيره النجوم، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بترو سبورت".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، إن زكريا خاض برنامج تأهيلي على هامش مران الأهلي، من أجل الإعداد جيدًا للعودة للمشاركة مع الفريق.

ويحق لمؤمن زكريا المشاركة مع الأهلي بداية من الموسم المقبل، بسبب قطع إعارته مع أحد السعودي، وغلق باب القيد في مصر.

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ويسعى مؤمن زكريا من استعادة لياقته البدنية قبل انطلاق الموسم المقبل، ليحجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل الأهلي وسط النجوم المتواجدين.