مؤمن زكريا في رسالة ضمنية: "أنتوا فين.. كلام بس مفيش أفعال"

مؤمن زكريا يثير الجدل عبر "تويتر"

أثار مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الجدل مجددًا، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي بتوتر العلاقة من جديد مع إدارة النادي.

مؤمن زكريا يعاني من مرض أثر عليه وأدى إلى ابتعاده عن خوض اللقاءات، وتكفل النادي بعلاجه خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا من المحتمل ما لم يحدث حاليا.

اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشار أن لم أحد ينفذ أي وعد مما قطع عليه خلال الفترة الأخيرة.

وقال مؤمن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " دائما نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهدة"، متابعا: "انتو فين .. كلام بس فين الأفعال".

دائما نعطى للمكان الذى ننتمى له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون السبب منك لا تملك غير المشاهده . انتو فين . كلام بس فين الافعال🤝 — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) January 23, 2020

وهذا يشير إلى جدل جديد سوف يحدث مع إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، بسبب علاج مؤمن زكريا، ومن المؤكد أن يخرج اللاعب ليوضح تفاصيل حديثه.