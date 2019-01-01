مؤمن زكريا ممتن لدعمه في الامتحانات

لاعب الأهلي يخضع حاليًا للعلاج تحت إشراف أطباء ألمان

ظهر مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري، ممتنًا أمام مواصلة اللفتات الداعمة له، إثر معاناته من مرض، يبعده عن الملاعب خلال الفترة الحالية.

لاعب الشياطين الحمر كشف في سبتمبر الماضي، عن معاناته من إصابة لم يعلن عن تفاصيلها، مكتفيًا بالتأكيد أنها نفسية، تعرض لها إثر الهجوم عليه في وسائل الإعلام وكثرة الشائعات حوله.

فيديو - جمهور الأهلي ينظم مظاهرة دعم لمؤمن زكريا من أمام منزله

ونشر زكريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من أحد امتحانات اللغة الإنجليزية، بها عبارة "الجميع يدعم مؤمن زكريا في مرضه الخطير، وعلق جناح الأهلي عليها: "حتى الامتحانات كمان".

صاحب الـ31 عامًا سافر إلى ألمانيا في أواخر الشهر الماضي، وخضع لبعض الفحوصات الطبية والأشعة على يد مجموعة من الأطباء الألمان، لتحديد طبيعة إصابته.

ويخضع مؤمن حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقدم مجلس القلعة الحمراء الدعم الكامل للاعب الفريق، متحملًا تكاليف علاجه، واستمرار صرف مستحقاته المالية.