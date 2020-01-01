مؤمنة يتحدث عن أزمات الأهلي ورحيل عسيري وموقف دجانيني

مؤمنة يتحدث عن أزمات الأهلي الأخيرة

تحدث عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، عن الفترة الصعبة التي مرت على الراقي خلال الأشهر الماضية والتعثرات وتراجع مستوى ونتائج الفريق.

الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على الحزم في أول لقاء عقب العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالإله مؤمنة في تصريحات لـ"في المرمى": "الفترة الماضية كانت صعبة للغاية وواجهنا تحديات كبيرة مالية وإدارية".

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وعن أزمة دجانيني، قال رئيس الأهلي: "علمت أنه يسوق نفسه في الإمارات، وإنه يحاول فسخ عقده، وحوله الكثير من الأشخاص يقومون بالتأثير على قراراته".

وتابع مؤمنة: "عبدالفتاح عسيري اتخذ قرار الرحيل قبل أن أتولى رئاسة النادي، ولم نجد إثبات عن مفاوضات من أندية مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، ولذلك حددنا قيمة التعاقد معه".

واختتم رئيس الراقي: "الرواتب الشهرية في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية تصل إلى 120 مليون ريال سنويًا، والحمل في النادي ثقيل للغاية".

الأهلي يسعى للحفاظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة الآسيوية مباشرة.