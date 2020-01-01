مؤشر جديد على نهاية مغامرة بوجبا مع مانشستر يونايتد

يبدو أنه يعيش موسمه الأخير في "مسرح الأحلام"

عاد مينو رايولا، لإثارة الجدل حول مستقبل موكله بول بوجبا، وهذه المرة أعطى تلميحات لإمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعاني بطل العالم من إصابة مزعجة على مستوى كاحل القدم، وعلى إثرها اضطر للخضوع لعملية جراحية ستعيقه عن اللعب لفترة ليست قصيرة، على غرار ما حدث معه في إصابته الأولى، التي أبعدته عن جُل مباريات النصف الأول للموسم الجاري.

وقال الوكيل الإيطالي أثناء وجوده في مؤتمر اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم في لندن "أتوقع أن يكون اللاعبين الذين أدير أعمالهم سعداء، وأيضًا أندية، وإلى الآن لا أريد العمل على ما سيحدث في فصل الصيف".

وأضاف "بالنسبة لبوجبا، فهو بحاجة أن يكون لائقًا، وبحكم وظيفتي ينبغي عليّ جعل الطرفين سعداء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك طرق أخرى لحلها، لكنها ليست الطريقة التي سنتحدث بها اليوم، ومن المؤكد أنني لن أفصح عن أي شيء".

وتابع "الحقيقية الثابتة في الحياة هي الموت. واليوم هو ليس سعيدًا لأنه لا يلعب، لكن دعونا لا ننسى أنه عاد إلى مانشستر يونايتد، ولا أحد يتذكر ذلك لأن الناس في مانشستر يونايتد يعتقدون أن النادي كان الوحيد الذي يريد التوقيع معه".

وختم حديثه المثير للجدل "لقد اختار العودة إلى مانشستر يونايتد، ربما هذا الأمر لم يُعجب سير أليكس فيرجسون، لكنه فعل ذلك، وبصدق الجميع يعرف أن النادي لم يحقق طموحاته في السنوات القليلة الماضية، وفي الصيف لا أتوقع أن يكون بول بوجبا في خطط مانشستر يونايتد والعكس".

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من جهة أخرى، رفض التراجع عن تصريحات الشهر الماضي، التي اعترف خلالها بأن مانشستر يونايتد بإمكانه إفشال أعظم أساطير الكرة بما فيهم مارادونا وبيليه ومالديني.

وفي هذا الصدد قال "ما قصدته أن مان يونايتد بحاجة لتصحيح مشروعهم، وإلا فلا معنى له. ولا أريد مواصلة نفس النقاش قلت وما قلته. وعلاقتي بمانشستر يونايتد جيدة، وهي علاقة احترافية وصادقة، ونفس الأمر في علاقتي مع إد وودوارد، دائمًا نخبر بعضنا البعض ما نحب ولا نحبه".

وأضاف "كانت عروضي الشهر الماضي قوية لكن ما قصدته هو أن مان يونايتد بحاجة إلى تصحيح مشروعهم. وإلا فلا معنى له". "لا أريد مواصلة هذا النقاش. قلت ما قلته.