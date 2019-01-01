مؤشر الأداء في الليج 1 - رونجيه يبدع ويتفوق على نجمي باريس سان جيرمان فيراتي ونكونكو

متوسط ميدان نانت يتألق بشكل لافت جعله يخطف الأضواء من نجوم باريس سان جيرمان ...

عاش نانت مؤخرًا فترة عصيبة خاصة مع وفاة المهاجم الأرجنتيني "إيميليانو سالا" في حادث سقوط الطائرة، إذ خلف ذلك حالة من الإحباط والخيبة داخل أوساط الفريق، خاصة وأنه كان العنصر الجوهري والهداف الأول.

نتائج النادي عرفت تراجعًا مهولاً بدورها، لكن الأحد الماضي عرف استفاقة نوعية، إذ استطاع أبناء المدرب "وحيد خاليلوزيتش" التفوق على بوردو وبأداء جد مميز.

نيكولا بالويس كان الرجل الذي سجل هدف النصر، لكن فالنتين روجييه خطف منه الأضواء بتألقه اللافت واستحق أن يكون نجم اللقاء بدون منازع.

متوسط الميدان أبدع بشكل غير عادي أبدًا حتى أنه تصدر ترتيبنا لهذا الموسم لقائمة مؤشر الأداء في الليج 1، فقد كان رمانة الميزان واللاعب الذي تمر عبره جل عمليات التحضير للهجمات كما أنه كان صلبًا وأفسد معظم الجمل الهجومية للخصم بتمكنه من القيام بـ 16 تدخل ناجح.

نانت كان على العموم في تلك المواجهة مميزًا وخلق وابلاً من الفرص التي كانت كفيلة لقيادته نحو انتصار عريض لولا براعة وتعملق الحارس "بينوا كوستيل" والذي حل بالمناسبة عاشرًا في ترتيبنا

مركز الوصافة ذهب لمهاجم ريمس "ريمي أودان"، فهذا الأخير يواصل التوهج وإثبات نفسه تحت إشراف المدرب "دافيد جيون" وقد تمكن أمام مونبلييه من التوقيع على هدف التعادل والعودة لهز الشباك في الهدف الثالث رافعًا رصيده ل8 أهداف هذا الموسم وقائدًا رفاقه لانتصار "4/2" في غاية الأهمية.

زميله "بابلو شافاريا" ترك بصمة واضحة أيضًا في اللقاء وجاء ثامنًا في ترتيبنا، فيما نجد من جانب الخصم "جايتان لابوردي" في المركز ال5 بعدما بزغ هو الآخر ووقع على الهدف الثاني.

ويكمل نجم باريس سان جيرمان "كريستوفر نكونكو" البوديوم كثالث الترتيب بعدما أمتع الجماهير خلال مواجهة نيم، إذ افتتح النتيجة مستغلاً التمريرة المتقنة من الإيطالي "ماركو فيراتي"

ذو ال21 عامًا قدم أيضًا تمريرة حاسمة لنجم النجوم الشباب "كيليان مبابي" بعدما استرجع الكرة بامتياز متوجًا بذلك مجهوداته وحاصلاً على تنقيط 90,1 في ترتيبنا، أما متوسط ميدان بيسكارا السابق فقد دخل كسادس نتيجة لما قدمه من أداء، خاصة وأنه عائد لتوه من الإصابة.

ونكمل قائمتنا بجويراسي مسجل هدف في غاية الجمال لأميان أمام نيس، روني لوبيز المتألق مع موناكو وأنطوني جونسالفيس الذي هز شباك ليل.