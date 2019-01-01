مؤشر أداء الليج 1 - نيمار، بيبي، مبابي والتشكيل المثالي للموسم

باريس سان جيرمان يملك نصيب الأسد في التشكيل المثالي، لكن أندية أخرى تملك بعض اللاعبين

تمكّن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي يوم الأحد الماضي من الظفر بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2018ـ2019، علمًا أنه يحتل أيضًا المركز الأول في مؤشر أداء الليج 1 الخاص بأوبتا، والذي يجرد أداء اللاعبين أسبوعيًا وفقًا لسلم نقاط يصل لـ100.

خريج أكاديمية موناكو تمكن من تسجيل 32 هدفًا حتى الآن، متخطيًا بذلك سجله في الموسم الماضي بـ9 أهداف.

ووفقًا لمؤشر أداء الليج 1 الخاص بأوبتا، سنقوم بتحديد التشكيل المثالي للموسم، حيث سيتم وضع أعلى اللاعبين تقييمًا في كل مركز من أجل الخروج بفرق كامل به أميز اللاعبين هذا الموسم.

ولن يكون مفاجئًا إن بدأنا بالحديث عن كيليان مبابي، والذي تمتع باستمرارية كبيرة وكان حاسمًا في كثير من المباريات، كما أنه يُنافس على الحذاء الذهبي على بعد مباراة وحيدة من نهاية الدوري الفرنسي.

اللاعبون الهجوميون عرفوا تألقًا غير مسبوقٍ هذا الموسم في الدوري الفرنسي...

فنحن نتحدث عن نيمار، الذي سجل 15 هدفًا هذا الموسم، رغم الإصابة التي تعرض لها على مستوى القدم والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وصيف جدول الترتيب ليل عرف أيضًا تألقًا لافتًا للاعبه نيكولاس بيبي، الذي أكّد مجددًا أنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه في أوروبا بعد أن سجل 22 هدفًا ومرر 11 كرة حاسمة، وهي أرقام تتفوق على أرقام إيدين هازارد حينما كان يُمارس في ليل.

تمثيل باريس سان جيرمان لم يتوقف عند مبابي ونيمار، بل ذهب ليصل إلى الإيطالي ماركو فيراتي والألماني يوليان دراكسلر اللذين تألقا بشدة في خط الوسط، ولم ينته عندهما.

خط الوسط عرف أيضًا تواجد موهبة مارسيليا ماكسيم لوبيز، فيما سنعود لإيجاد لاعبين من الفريق العاصمي مباشرة بعد الوصول لخط الدفاع، والأمر يتعلق بماركينيوس وتياجو سيلفا، وذلك رغم أن ليل قد يُنهي الموسم بأرقام دفاعية أفضل من البي إس جي.

أما في الرواقين الدفاعيين، فسنجد لاعبين من ليون. الأول هو فيرلان مندي، الذي تألق بشدة في الدوري الفرنسي وكذلك في دوري أبطال أوروبا، ثم ليو دوبوا، والذي بات أفضل مع مرور الجولات في عاصمة الرون.

وإن عرّجنا نحو حراسة المرمى، فسنجد الحارس والتر بنتيز، الذي كان حصنًا منيعًا أمام خصوم نيس وحصل على إشادة كبيرة من مدربه باتريك فييرا.

أما الحصيلة النهائية، فتبدو سيطرة لباريس سان جيرمان، مع ظهور لاعبين من فرق أخرى، ما يأتي ليلخص الموسم بشكل جيد...فدعونا إذن ننتظر الموسم المقبل وما سيحمله من مُستجدات.