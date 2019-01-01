دوري أبطال أوروبا

مؤشرات سيئة حول إصابة هازارد أمام باريس سان جيرمان

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النجم البلجيكي تعرض لإصابة تبدو قوية مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

لم ينجح نادي ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث سقط الفريق في فخ التعادل وانتهى اللقاء 2-2.

كان النادي الملكي قد تقدم على ضيفه بثنائية نظيفة ولكن فريق العاصمة الفرنسية تمكن من العودة بالدقائق الأخيرة، ومن جانب نجم النادي الملكي إيدن هازارد فقد تعرض لإصابة وغادر الملعب.

وحول التقارير الأولية عن الإصابة يبدو أنها إصابة قوية في الكاحل، خاض اللاعب بعض الفحوصات في غرف التدريبات ولديه شعور كبير بالألم ولكن لم يتم الكشف عن مدة الغياب بعد.

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من المؤكد أن الدولي البلجيكي سيخوض بعض الفحوصات الأخرى غدًا وسيتم الإعلان عن مدى سوء الإصابة ومدة الغياب بالأيام القليلة القادمة.

يذكر أن باريس سان جيرمان ضمن التأهل رسميًا لدور الـ16 حيث يتواجد في المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 8 نقاط فقط.

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