مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشار: بوجبا نجم الفريق ولوكاكو يحتاج ليطور نفسه

تعرف على تصريحات سولشار قبل مواجهة

أكد أوليه جانر سولشار، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنّ بول بوجبا هو نجم الفريق الأول مطالبًا روميلو لوكاكو وأنطوني مارسيال وأليكسيس سانشيز بالتطور.

سولشار حقق الفوز في أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد أمام كارديف سيتي وهدرسفيلد.

وقال النرويجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أعتقد أنّ بوجبا أحد أفضل اللاعبين في العالم ولديه إمكانيات هائلة في صناعة اللعب وكذلك تسجيل الأهداف وحتى الألعاب الهوائية". اختيارات المحررين جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

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وتابع: "الفريق يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية وبوجبا قد يكون قلب الفريق والذي يتم بناء الخطط حوله. إنّه من طرارز رفيع".

وحول لوكاكو ومارسيال وسانشيز، أوضح سولشار: "بوجبا هو من طوّر نفسه داخل الميدان وبرهن على قيمته، هذا ما أطلبه من باقي اللاعبين".

وواصل: "كل لاعب سيحصل على فرصته، المهم أن يثبت إمكانياته حينما تأتي الفرصة. بالنسبة لي امنح جميع اللاعبين حرية التعبير عن رأيهم واختيار المركز المفضل بالنسبة لهم والباقي عليهم".

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🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ريان فريزر (16)

🇧🇪 هازارد (12)

🇪🇬 صلاح (11)

🇫🇷 لوكاس دين (9)

🇬🇷 جوزيه هوليباس (8)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 جيمس ماديسون (8)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 كالوم ويلسون (8) pic.twitter.com/vaGAArkFRd — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

المدرب المؤقت أشار إلى أنّه سوف يمنح اللاعبين الشباب فرصة للعب كما أكد على استمرار فالنسيا قائدًا للفريق حينما يعود من الإصابة.

واختتم: "سانشيز ومارسيال تدربا معنا بصورة خفيفة بالأمس وقد يعودان للتدريب قريبًا ماركوس روخو وسكوت يقتربان من المشاركة أما سمولينج فقد يستمر بعيدًا لفترة وربما يكون جاهزًا قبل لقاء توتنهام".

مانشستر يونايتد يستضيف بورنموث مساء الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.