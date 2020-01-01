مؤتمر سيميوني| أدعم فالفيردي وجاهزون لحصد السوبر

الأرجنتيني أكد دعمه لمدرب البارسا وجاهزية فريقه للفوز بالسوبر

قال الأرجنتيني دييجو سميوني مدرب أتليتكو مدريد، إن فريقه ليس أمامه سوى الفوز في مباراة غداً الأحد أمام " target="_blank">ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

أتليتكو مدريد كان قد صعد إلى نهائي السوبر الإسباني بشكل البطولة الجديد بعد الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدينا فرصة رائعة غداً للتويج ببطولة في نصف الموسم تعطينا دفعة قبل مواجهة ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على اللاعبين بذل قصارى الجهد".

وتابع: "هنالك اختلاف كبير بين مباراة غداً ومباراة الفريقين في الليجا، في الدوري لديك 3 احتمالات أما في نهائي السوبر الفوز والتتويج بكل شيء أو الخسارة وعدم الحصول على أي شيء".

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وعند سؤاله عن كيفية النجاح في تحقيق أول فوز محلي له أمام برشلونة أكد أن اللاعبين هم من جعلوه يفعل هذا، عندما يرى الحماس في أعينهم أشعر بأن لدي طل طاقة العالم بين قلبي وعقلي هم من يلهموني دائماً لتقديم الأفضل معهم".

وأردف: "مباراة برشلونة اعترف أننا كنا سيئين في الشوط الأول قدمنا شوط سيء كنا ندافع بخطوط متأخرة في الخلف، ولكننا نجحنا في الشوط الثاني في الهجوم وإضافة التوازن في الخطة بفضل التغيرات الثلاثة اللاعبين وثقوا في الإمكانيات التي لديهم وهذا جعلني أغامر بكل شيء".

وعند التطرق عن زين الدين زيدان " target="_blank">مدرب ريال مدريد قال: "الجميع يسألني هل زيدان الحالي أفضل من الذي فاز بثلاث بطولات دوري أبطال؟.. بالتأكيد بمرور السنوات نكون أفضل وعلينا أن نتطور ونواكب الأحداث وكل شيء يضاف جديد إلى تلك اللعبة، أنا أفضل مما كنت عليه من سنتين عندما تنضج في حياتك تنضج في الكرة الأمران متصلان بشكل تام".

واختتم عن إحتمالية إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة: "لن أميل مع ما يقال على إرنستو، سيظل مدرب رائع بالنسبة لي وأقدرره بشدة منذ سنين طويلة وأقدم له كل الدعم".

يذكر أن أتليتكو مدريد يواجه ريال مدريد غداً، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد نجاحه في الفوز على برشلونة في نصف النهائي بثلاثية.