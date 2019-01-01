مؤتمر رينار - إشادة بزياش وتعليق على واقعة حمد الله وموقف المصابين

منتخب المغرب يستهل مشواره غدًا في كأس أمم أفريقيا 2019 بملاقاة ناميبيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، على صعوبة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بضرورة التركيز وعدم الاستهانة بأي خصم.

أسود الأطلس يستهلون مشوارهم غدًا الأحد، في الكان بملاقاة ناميبيا، على استاد السلام، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقال رينار، في المؤتمر الصحفي: "الجميع شاهد في المباراة الافتتاحية، زيمبابوي كان منافس شرس أمام مصر، فلن تكون هناك أي مباراة سهلة، والمباراة الأولى لأي فريق أكثر صعوبة، لأن الجميع يبدأ بدوافع كبيرة ويكون للكل نفس الحظوظ في التأهل للدور المقبل".

وأضاف: "لدي تجارب سابقة كثيرة في أفريقيا، لعبت مع جنوب أفريقيا وواجهت ناميبيا ثلاث مرات من قبل، الفرق الأفريقية لها طابع خاص، لذلك علينا ألا نستهين بأحد ونحترم الجميع حتى نصل لهدفنا.

"المباراة الأولى عادة ما تحمل مفاجآت، سنتحلى بالجدية والتركيز، لأنني أتوقع أن ناميبيا سيخوض المباراة بشراسة كبيرة".

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الفرنسي أخص كذلك خلال حديثه كريم زياش بالإشادة: "هو لاعب نحتاج إليه كثيرًا ويساعد زملائه، الذين في كل لحظة في المباراة قادرون على إنتاج الشرارة التي تحدث الفارق، بجانب أنه خاض مباريات كبيرة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لذلك هو يعرف جيدًا كيف يحسم المباريات".

وبسؤاله عن واقعة مغادرة عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، للمعسكر رافضًا المشاركة بعد تعرضه لمضايقات بحسب التقارير، علق: "كل شخص يتحمل مسؤولية أفعاله، وأرى أن مغادرته قبل بداية البطولة أفضل من رحيله أثنائها، الآن لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يركزون على هدف واحد، والجمهور المغربي ينتظر منا الكثير، لذلك علينا أن نمضي في طريقنا وننسى ما حدث".

وتطرق للحديث عن المصابين: :يونس بلهندة يخوض فترة تأهيل حاليًا، ومساء اليوم سنتعرف على مدى جاهزيته للقاء الغد، أما نصير المزراوي فلم يشارك في بعض الحصص التدريبية ككريم الأحمد وبلهندة، ولن نتعجل الدفع بهم حتى لا نفقدهم خلال الفترة المقبلة".

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وبشأن مسيرته مع المغرب بعد انتهاء البطولة، اختتم: "لقد مرت ثلاث سنوات ونصف وأنا في المغرب، عشت أشياءً جميلة جدًا، آمل ألا تنتهي مسيرتي هنا".

يذكر أن المغرب تقع ضمن المجموعة الرابعة، وتلاقي كوت ديفوار في المباراة المقبل يوم 28 من الشهر الجاري ثم جنوب أفريقيا في الأول من يوليو المقبل.