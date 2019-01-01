مؤتمر ريال مدريد | سولاري يرسل تعازيه لأسرة سالا ويؤكد جاهزية الفريق للديربي

تعرف على تصريحات سولاري قبل ديربي مدريد بشأن الفريق ووفاة سالا وحادث فيلامنجو

تحدث سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن جاهزية الفريق للديربي ضد أتلتيكو كما وجّه تعازيه الحارة لأسرة إيمليانو سالا وعلّق على حادث فيلامينجو.

وكانت السلطات قد أكدت أن الجثة التي عُثر عليها في حطام الطائرة تعود لمهاجم نانت، كما شهد فريق فلامنجو البرازيلي حريقًا ضخمًا.

وقال مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي: "في البداية أود تعزية أسرة سالا بعد تأكيد وفاته وكذلك نادي فلامنجو على المأساة التي حدثت اليوم، إنّ فينيسيوس متأثر بالأمر كثيرًا لكونه لاعب سابق لهم".

وتابع: "الفريق في حالة بدنية وذهنية جيدة والكل يضع إمكانياته في خدمة الفريق. سوف تكون مباراة رائعة لأنني ومدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني، نعشق المنافسة".

وواصل: "لا أود الحديث عن تعليق إيسكو، قلت من قبل إنني أثق أنّ كل لاعب يقدم ما لديه لأجل الفريق، وسوف أقيم حالته في الظهيرة لمعرفة إن كان سيخوض الديربي أم لا".

"نتقدم بالشكر لكل علامات التعاطف والدعم في أسوأ وأكثر أوقات حياتنا ألمًا" 🗨️



"أن نرى الجميع يقوم بكل شيء ممكن لينضم لنا في البحث كان أمرًا لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، الآن فقط نستطيع أن نبدأ الحداد على رحيل ابننا وشقيقنا" 🗨️



عائلة سالا تصدر بيانًا بعد الإعلان عن إيجاد جثمانه 💔 pic.twitter.com/zjRwlMg6pv — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

الأرجنتيني أكد أنّ انضمام ألفارو موراتا إلى أتلتيكو مدريد وخوض تيبو كورتوا مواجهة ضد فريقه السابق أمر يحدث في كرة القدم وسوف يكون حافزًا للثنائي لتقديم مباراة جيدة".

واختتم: "أنا سعيد بالعمل مع هذه المجموعة التي تطور باستمرار. بيل وأسينسيو يتحسنان بصورة ملحوظة ونتمنى دخول الديربي بأفضل ما يكون".

وكان ريال مدريد قد خسر الديربي في السوبر الأوروبي وتعادل سلبيًا في الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".