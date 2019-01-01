مؤتمر ريال مدريد | سولاري: نقاتل في كل الجبهات ولن أتحدث عن الانتقالات

تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني

تحدث سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، حول مواجهة فياريال وتحديات 2019 ومستوى الفريق.

ريال مدريد يواجه فياريال غدًا، الخميس، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 17 في الدوري الإسباني.

وقال سولاري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب على جميع البطولات في 2019 ولدينا الإمكانيات لتحقيق النجاح في المنافسات كافة وسوف يحصل كل لاعب على فرصته"."

وتابع: "الجميع في الفريق سعداء بما في ذلك إيسكو وكيلور نافاس، ولا أود منافشة سوق الانتقالات حاليًا لأنّه لا يوجد أي شيء جديد بشأن هذ الأمر".

مدرب الميرينجي أكد أنّ إيسكو لاعب هام في الفريق ويقدم الإضافة المطلوبة ولا يوجد أي توجه للتخلي عنه.

وواصل: "أنا سعيد بالعمل الذي أقدمه ومن الجيد أننا استطعنا الفوز ببطولة كأس العالم للأندية في نهاية العام الماضي ونتطلع للمزيد".

واختتم: "مواجهة فياريال ستكون صعبة ولكننا سنحاول أنّ نقدم أفضل ما لدينا ونخوض هذه المباراة بكامل طاقتنا".

ريال مدريد يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما يمتلك فياريال 15 نقطة.