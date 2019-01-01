مؤتمر ريال مدريد | سولاري: لا نفهم تقنية الفيديو ومارسيلو قلب الفريق

تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة جيرونا في كأس الملك

أكد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أهمية مارسيلو في الفريق منتقدًا استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

لاعبو ريال مدريد انتقدوا تقنية حكم الفيديو المساعد في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم داني كارفاخال وسيرجيو راموس.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي لمواجهة جيرونا: "حينما علمنا بوجود التقنية في الليجا كنا سعداء للغاية، ولكن بعد ذلك أصبحنا مضطربون لأن البعض لا يعرف كيفية الاستفادة منها".

وأوضح: "أنا مؤيد للـ VAR ولكن أطلب بالتعامل مع التقنية بصورة متساوية مع الجميع وتقليل الأخطاء".

وتطرق مدرب الملكي للحديث عن غياب مارسيلو عن المباراة الماضية ضد إشبيلية بقوله: "إنّه لاعب في الفريق وقلبه النابض، يعشق ريال مدريد ونحن نحبه للغاية ولا يوجد أي أزمة معه".

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/ccBXAr6p2H — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وواصل: "يجب على المدرب اختيار 11 لاعبًا ولابد من إرساء روح المنافسة بين اللاعبين لكي يقدم الجميع كل ما لديه وهذا أمر إيجابي".

وبالحديث عن أزمة برشلونة مع إشراك تشومي في لقاء الكأس ضد ليفانتي رغم إيقافه فيدوري الدرجة الثالثة، قال الأرجنتيني: "لن نشرك خافي سانشيز في المباراة لأنّه موقوف ولن نغامر".

واختتم: "جيرونا فريق منظم وقوي للغاية وسوف يكون لقاءً هامًا، كما أنّ أغلب المصابين عادوا مثل ماريانو دياز وليورنتي وتوني كروس وقريبًا أسينسيو وجاريث بيل وعدم إجراء كريم بنزيما لعملية جراحية كان قرارًا طبيًا بحتُا".

ريال مدريد يستضيف جيرونا مساء غدٍ، الخميس، في "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.