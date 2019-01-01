مؤتمر ريال مدريد | سولاري: لا أهتم بإقصاء برشلونة وكفى حديثًا عن إيسكو

تعرف على تصريحات سولاري قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

رفض سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الحديث عن إمكانية إقصاء برشلونة من كأس الملك والحديث عن إيسكو.

برشلونة مهدد بالإقصاء من الكأس بسبب إشراك تشومي الموقوف مع الفريق الرديف.

وقال سولاري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة إشبيلية: "مسألة إيقاف برشلونة أمر خاضع للجنة المسابقات والأمر لا يتعلق بنا ولا أود التعليق عليه".

وتابع: "كفى أسئلة حول إيسكو، قلت 100 مرة إنّه لاعب في الفريق وسوف يحصل على فرصة للاعب مثله مثل البقية".

المدرب الأرجنتيني رفض أيضًا الحديث عن صفقات جديدة في يناير الجاري موضحًا أنّ الأمر خاضع لإدارة النادي.

وواصل: "كريم بنزيما لاعب هام للفريق وتدرب معنا رغم إصابته في إصبعه وهو جاهز لمباراة إشبيلية. مارسيلو هو افضل ظهير أيسر في العقد الماضي ونتوقع منه الكثير".

سولاري أشار إلى أنذ هناك عدد من اللاعبين المصابين في فريقه ولا يستطيع تحديد من يشارك في المباراة.

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( 📸 : IG\k.mbappe) pic.twitter.com/RDaB0h6pKv — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

وأردف: "لدينا تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم ونحن محظوظون لذلك".

واختتم: "مواجهة إشبيلية صعبة للغاية وهو منافس مباشر لذلك من الضروري الفوز للتفوق على المنافس حتى نصل للمركز الثالث".

ريال مدريد لم يحقق سوى انتصار وحيد في الدوري الإسباني خلال آخر 3 مباريات بعد التعادل مع فياريال والخسارة من ريال سوسيداد والفوز على بيتيس.

ويحتل الملكي المركز الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة مع إشبيلية صاحب المركز الثالث.