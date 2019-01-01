مؤتمر دبي | فيليكس ولوكاكو وبيانيتش: مواقع التواصل الاجتماعي سلاح خطير

تعرف على تصريحات فيليكس ولوكاكو وبيانيتش في مؤتمر دبي الرياضي

أكد جواو فيليكس، موهبة أتلتيكو مدريد ، وميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس ، ومهاجم إنتر ، روميلو لوكاكو، على أهمية تعامل اللاعبين مع وسائل التواصل الاجتماعي والتي أصبحت سلاحًا خطيرًا للتأثير على الجمهور.

فيليكس وبيانيتش ولوكاكو في مؤتمر دبي لكرة القدم والذي ينظم بطولة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم.

وقال فيليكس في جلسة "كرة القدم وصناعة المستقبل" بمؤتمر دبي: "أحاول دائمًا الظهور بصورة مناسبة لأكون قدوة حسنة للشباب الذي يحتاج إلى الدعم والتوجيه في هذا المجال".

وتابع: "الأندية تمثل داعم ومستشار أساسي للاعب وتساعده كثيرًا حينما يتواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

من جانبه، علّق لوكاكو: "نسعى دائمًا لإعطاء صورة حسنة عن أنفسنا والفرق والمنتخبات التي نلعب لصالحها وبالأخص على منصات وسائل التواصل الاجتماعي".

مهاجم إنتر أكد على أهمية توجيه رسائل إيجابية للجمهور باستمرار حتى في لحظات الهزيمة لأن الحضور الذهني في المواقف السيئة أمر ضروري مؤكدًا على وجود الدعم المستمر من الأندية.

أما بالنسبة لبيانيتش، فقد واصل: "المليارات حول العالم يتطلعون لنا ولذلك فإن شعبيتنا سلاح خطير يجب استخدامه بصورة إيجابية وخاصة ونحن قدوة للعديد من المراهقين".

وأوضح: "من الأشياء التي تميز بين لاعب وآخر هي قدرته على التعامل مع الإعلام في الظروف الصعبة واستجابته للهزيمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان فابيو كابيللو وإدوين فان دير سار وسوريانو سبق وتحدثوا حول تطور الكرة الإنجليزية وضرورة الاهتمام بالمدرب واللاعبين.