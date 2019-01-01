مؤتمر توتنهام | مورينيو: لم ولن أفكر في تدريب أرسنال

ما الذي قاله مورينيو في مؤتمر توتنهام وبورنموث؟

رفض جوزيه موريينو، المدير الفني لنادي توتنهام، الحديث عن إمكانية تولي تدريب أرسنال بعد إقالة المدرب أوناي إيمري كما تحدث عن موقف ديلي آلي.

إيمري تعرض للإقالة بسبب سوء النتائج وتبرز أسماء ماسيليميانو أليجري ونونو سانتو على قائمة المرشحين لخلافته.

وقال مورينيو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا يوجد شيء للحديث عنه. لم يحدث ولن يحدث، أنا سعيد للغاية هنا ولا يمكن حتى التفكير في التواجد مع فريق آخر".

وتابع: "أعتقد أنني سأقول أي شيء جديد عن ديلي آلي، حينما لا يلعب ولا يقاتل ولا يجري فهذه مشكلته ولكنّه كان بحاجة لتوفير العوامل الأخرى ليقدم أفضل ما لديه وهذا ما حدث في آخر مباراتين وظهر بمستوى رائع. لا أطلب منه أن يكون رجل المباراة في كل لقاء ولكنّه قادر على تقديم أفضل ما لديه باستمرار".

سبيشال وان أشار إلى أنّ الفريق لن يتعاقد مع لاعب بديل لبن دايفز المصاب في يناير وخاصة وأنّه يمتلك داني روز ويان فيرتونخين وكلاهما قادر على القيام بهذه الأدوار.

وأردف: "ندومبيلي ولو سيليسو لا يحتاج للفوز بثقتي فأنا أعرفهما بصورة جيدة وأعرف قدراتهما ولماذا تعاقد معهما النادي. سوف يشاركان معي دون شك ودائمًا أفكر في منح اللاعبين القادمين من خارج الدوري الإنجليزي فرصة للتأقلم".

واختتم: "ريان سيسينون لاعب عظيم وأعرفه منذ أن كان موهبة صاعدة في فولهام ولكن الدوري الإنجليزي يختلف عن التشامبيونشيب. أعتقد أنّه قادر على اللعب في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن كما يمكن وضعه في مركز الظهير الأيسر أيضًا في المستقبل لكنّه الآن غير جاهز لذلك".

وحقق السبيريز الفوز في أول مباراتين لمورينيو مدربًا أمام وست هام وأوليمبياكوس ويواجه بورنموث غدً، السبت، في الجولة 14 من البريميرليج.