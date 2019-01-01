مؤتمر تشيلسي | ساري: لن أتغير وأحلم بتكرار تجربة برشلونة

تعرف على تصريحات ساري قبل مواجهة هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ طريقته لن تتغير موضحًا حلمه في تكرار تجربة برشلونة.

تشيلسي خسر أمام بورنموث برباعية نظيفة ليهبط للمركز الخامس بالتساوي في النقاط مع أرسنال.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي لمباراة هدرسفيلد تاون: "لم أهاجم اللاعبين بعد الخسارة من بورنموث، ولكني تحدثت معهم فقط بهدف فهم أبعاد ما حدث ثم عدت لمنزلي لمراجعة اللقاء ولذلك لم أكن مع اللاعبين".

وتابع: "قلت إنيي لم أعد قادرًا على تحفيز اللاعبين ولو أن الأزمة في العقلية فقد تكون مشكلة اللاعبين أو الجهاز الفني وربما النادي ككل، ولكني لا أستطيع تغيير ما يتعلق بالنادي ويجب عليّ التفكير فقط في حالة كل لاعب والطاقم الفني. يجب عليّ إيجاد أفضل وسيلة لتحفيزهم، وتغيير العقلية يحتاج لوقت طويل".

المدير الفني الإيطالي أكد أن كرة القدم تعتمد على التعاون والتفاهم بين اللاعبين والمدرب وأنّ الأمر يتعلق بقدرة المجموعة على العمل سويًا في الدفاع والهجوم ضاربًا المثل بنادي برشلونة الذي يمتلك عدد كبير من المهارات الفردية ولكن يستطيع اللعب بصورة جماعية جيدة للغاية، موضحًا صعوبة تغيير الأمور بصورة كاملة خلال 4 أو 5 أشهر.

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وواصل: "لماذا يجب أن أغير طريقة اللعب، الأمور تسير جيدًا ولكن بحاجة لبعض التعديلات ويجب الاستمرار بنفس الطريقة حتى يتحسن مستوى الفريق. برشلونة حقق جميع البطولات منذ 10 سنوات بسبب الإيمان بفلسفة الفريق وأرى أننا نستطيع القيام بالأمر ذاته".

وأردف: "أعتقد أن إيدين هازارد تغير ولم يعد لاعبًا فرديًا بل أصبح يساهم أكثر في مساعدة الفريق وبوجود أكثر من لاعب مهاري مثل ويليان وبيدرو يحتاج المهاجم للتحرك بصورة صحيحة لخلق فرصة لهم وهذا أمر يحتاج التطور".

واختتم: "هيجواين لم يصل إلى قمة مستواه بعد وعلى المستوى البدني لم يلعب سوى دقائق قليلة خلال آخر 45 يومًا ويحتاج للتحسن وأظن أنني قادر على إخراج أفضل ما لديه".

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