مؤتمر تشيلسي | ساري: لسنا مرشحين للفوز بالدوري واعتذر لكوليبالي

تعرف على تصريحات ساري قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تحدث ماوريسيو ساري، حول تجديد عقد إيدين هازارد وفرص فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي والهتافات العنصرية ضد مدافع نابولي كاليدو كوليبالي.

تشيلسي يواجه كريستال بالاس مساء الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أننا مرشحين للفوز بالدوي الإنجليزي، لقد قلت ذلك الأمر منذ بداية الموسم، وأرى أن المنافسة ستظل محتدمة بين مانشستر سيتي وليفربول".

وتابع: "هازارد يستطيع اللعب في أكثر من مركز، فيمكن أن يتواجد في قلب الهجوم أو على الأطراف وهذا ما يجعله لاعبًا مميزًا. أنا سعيد بامتلاكنا موهبة مثل إيديمن".

وواصل: "لا أعلم إن كان اللاعب اتخذ قراره بالفعل وسوف يجدد عقده مع الفريق أما لا. لا أمتلك أي سلطة عليه أنا فقط المدرب ولست رئيس النادي أو المسئول عن التعاقدات. سوف أدع هذه المسألة تٌحل مستقبلًا".

المدير الفني للبلوز أكد أنّه قد يعتمد على ثنائي في الهجوم بوجود أوليفييه جيرو بجوار هازارد، كما أشار إلى جاهزية ألفارو موراتا من الناحية البدنية وغيابه دائمًا لأسباب فنية.

اااه من الفراق يا ليو 🤦‍♂️

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( 🖌️🎨 : @omomani) pic.twitter.com/nl1xJGs5Wj — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

واختتم: "ما حدث مع كاليدو كوليبالي أمر مرفوض تمامًا، ولكنّه سبق وحدث معي حينما عملت في نابولي، الانتقادات العنصرية حدثت للاعب من قبل من جماهير لاتسيو وكذلك سامبدوريا. أعتذر له عما حدث".

تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة.