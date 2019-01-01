مؤتمر تشيلسي | ساري: أتفهم غضب الجمهور ولن أعدل مركز كانتي

تعرف على تصريحات ساري قبل مواجهة مالمو في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّه لن يغير فلسفة فريقه مشيرًا إلى تفهمه غضب الجماهير من النتائج وتغيير مركز نجولو كانتي.

تشيلسي يستضيف مالمو مساء غد، الخميس، في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

وقال ساري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نمر بفترة صعبة والتغيير لن يكون سهلًا لأننا لا نمتلك الوقت الكافي ولكن هناك محاولات لتحسين الأمور ونراجع الأخطاء في الفيديو للتأكد من عدم تكرارها".

وتابع: "عانيت من مشاكل سابقة مماثلة في إيطاليا وسوف أحاول تعديل الأمر لكنني مصر على أفكاري واعتمادي على نجولو كانتي يكون فيما يخدم فلسفة وطريقة لعب الفريق، وتغيير طريقة اللعب يلزمني تعديل مركز الفرنسي".

المدرب الإيطالي نفى وجود أي تواصل مع إدارة تشيلسي خلال الأسبوع الجاري وذلك ردًا على تقارير اقترابه من الرحيل.

أنا وابن عمي على الغريب ❌

أنا وابن بلدي على الغريب ✅



⬅️ لعبت بجوار العديد من النجوم، ولكن إذا كان عليك اختيار نجمًا واحدًا، فمن ستختار؟

◀️دي ماريا: "ميسي، إنه من كوكب آخر".



⬅️ لعبت مع كريستيانو رونالدو وإبراهيموفيتش، هل لا تزال ترى ميسي الأفضل؟

◀️ دي ماريا: "بالتأكيد". pic.twitter.com/KGITWDh1ND — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وواصل: "نحتاج إلى الفوز في مأكثر من مباراة على التوالي لاستعادة الثقة وأتفهم جيدًا سبب غضب الجماهير وذلك سوف نحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأردف: "أعتقد أنّ الهزيمة من مانشستر سيتي الثقيلة سبب هذا الإنفجار وهو أمر متوقع وطبيعي ولهم الحق فيه ولكننا سنحاول تحسين الأمور".

واختتم: "زاباكوستا لديه حمى وبيدرو يعاني من ألم في المعدة وكيبا مصاب وسوف يغيب عن مباراة مالمو ولكن أعتقد أنّه جاهز في قمة السبت بنهائي كأس الرابطة".

وكان البلوز قد انتصر إيابًا على مالمو بهدفين لهدف.