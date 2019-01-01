مؤتمر تشيلسي | ساري:لا ننافس على الدوري ولم أتحدث مع هازارد عن مستقبله

تعرف على تصريحات ماوريسيو ساري قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ الفريق لا ينافس على بطولة الدوري الإنجليزي وأنّ مانشستر سيتي الأفضل في أوروبا موضحًا أنّه لم يتحدث مع إيدين هازارد عن مستقبله.

هازارد سبق وأعلن أنّه لم يستقر على مستقبله الموسم المقبل، فيما أكدت التقارير الصحفية انضمامه لريال مدريد.

وقال ساري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الفريق في حالة جيدة، هناك فقط إودوي هودسون يعاني من حمى وكاهيل لديه إصابة في الظهر ولكن باقي اللاعبين في حالة جيدة".

وتابع: "جونزالو هيجواين لاعب عظيم وقدم كل ما لديه في كل فريق لعب معه سواء ريال مدريد أو نابولي أو ميلان، وسوف يكون خير عون لإيدين هازارد وسويًا سوف يقدمان الكثير لتشيلسي".

مدرب نابولي السابق أشار إلى أنّ فريقه خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ويسعى حاليًا للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا والفوز ببطولة الكأس، موضحًا أنّ الصراع سيستمر بين ليفربول ومانشستر سيتي وأن الأخير هو الأفضل في أوروبا.

🔝 راشفورد الحاسم 🔥👇

🏟️ 4⃣ مباريات

⚽️ 3⃣ أهداف



◀️ كل هدف من أهدافه الثلاثة كان يخرج مانشستر يونايتد فائزًا بالمباراة. pic.twitter.com/qplqO9eahl — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وواصل: "لكي نصبح مثل مانشستر سيتي علينا العمل بصورة أفضل، هذا هو الموسم الثالث لبيب جوارديولا والرابع أو الخامس لكلوب وبالتالي الأمر يحتاج وقت لكي نقلل الفجوة مع المنافسين. علاقتي جيدة مع بيب وكنا نتحدث كثيرًا وتقابلنا مع آريجو ساكي".

وأردف: "مواجهة مانشستر سيتي ستكون صعبة للغاية والتأهل للأبطال ليس سهلًا، لقد كنا محظوظين بالفوز عليهم في ديسمبر لأننا سجلنا في وقت معقد من المباراة ودافعنا جيدًا واستغلينا كل فرصة متاحة. لن يكون الأمر بنفس الطريقة".

واختتم: "تحدثت مع هازارد كثيرًا ولكن عن دوره في الملعب وليس عن مستقبله. أتمنى أن يستمر فأنا أراه الأفضل في أوروبا ومنتظر قراره. لقد قدمنا مباراة جيدة ضد هدرسفيلد ونتطلع للاستمرارية".

مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي يوم الأحد المقبل في لقاء الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.