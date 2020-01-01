مؤتمر برشلونة | فالفيردي: لا أتمنى هبوط إسبانيول وتيرشتيجن غير جاهز

تعرف على تصريحات فالفيردي حول تيرشتيجن وإسبانيول

سلط إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، الضوء على أهمية مباراة الديربي ضد إسبانيول مؤكدًا استمرار غياب مارك أندريه تيرشتيجن وإمكانية تصعيد ريكي بويج.

تيرشتيجن عانى من إصابة خلال فترة الأعياد وقد يعود بنهاية الشهر الجاري.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيول: "الديربي دائمًا مواجهة صعبة للغاية بعد النظر عن ترتيب الفريقين، واثق من أننا سنواجه فريق قوي على أرضه وسوف يقدم كل ما لديه لأجل الفوز بالمباراة".

وتابع: "ميسي وسواريز وفيدال عادوا للتو من العطلة وهو في حالة جيدة وسوف ندرس موقفهم من المشاركة في الديربي".

فالفيردي أكد أنّ تيرشتيجن لن يشارك أمام إسبانيول بسبب الإصابة كما أنّ هناك شكوك حول تواجده في السوبر الإسباني، نافيًا وجود خطة لخضوع الحارس لعملية جراحية مشيرًا إلى جاهزية نيتو للمباريات المقبلة.

وحول أزمة فيدال الأخيرة مع برشلونة، علّق: "ما يحدث مع الإدارة لا يخصني ولن يكون له أي تأثير على موقفه الرياضي، أتمنى أن تنتهي هذه الأزمة في الوقت القريب".

وأردف: "كارليوس آلينيا غادر مبكرًا عما توقعت، وسوف نراقب تطوره مع ريال بيتيس ونتمنى له التوفيق كما لا أشعر بالقلق من غيابه لأن لدينا مواهب في اللاماسيا يمكن تصعيدهم وعلى رأسهم ريكي بويج".

كما تطرق للحديث عن إصابة آرتور ميلو بقوله: "لا يوجد انتكاسة. توقعنا أن يعود مبكرًا ولكن عملية التعافي لم تتم بالصورة المتوقعة كما أنني لا أرغب في استعجال الأمر ولن يشارك سوى حينما يكون في أتم أحواله البدنية".

وأتم: "لا نتمنى هبوط إسبانيول ونتمنى لهم حصد النقاط في المباريات المتبقية في النصف الثاني من الموسم. أعتقد أن برشلونة قدّم نجاحات كبيرة في العقد الماضي ونتمنى الاستمرارية".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل إسبانيول المركز الأخير بعد 18 جولة.