مؤتمر برشلونة | فالفيردي: استبعاد ميسي قرار المدرب وأعرف اللاعبين جيدًا

تعرف على تصريحات فالفيردي بشأن غياب ميسي عن مواجهة إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّه المسئول الأول عن غياب ليونيل ميسي أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة خسر بثنائية نظيفة أمام إشبيلية ليتعقد موقفه في مباراة الإياب مساء الأربعاء المقبل.

وقال فالفيردي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة جيرونا: "قرار المداورة يرجع فقطط إلى المدرب الذي يعرف اللاعبين جيدًا".

مدرب البلوجرانا أكد صعوبة مواجهة جيرونا في مونتيلفي وأنّه فريق قادر على جعل الأمور أكثر تعقيدًا أمام الفريق الكتالوني.

وحول تأجيل انضمام دي يونج حتى الصيف، صرّح فالفيردي: "هذا أمر لا يتعلق بي ولكنّها اتفاقات بين إدارة برشلونة وأياكس ولا أود التعليق على الأمر".

وتابع: "توقيت مشاركة كل لاعب واستبعاده أمر يرجع لي فقط ولا يتدخل أي أحد لفرض عليّ اختيار التشكيل، فرغم آراء الجميع حول الأمر لكن مشاركة اللاعب ترجع للمدرب ".

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فالفيردي أشار إلى أنّ عدم خوض مباراة جيرونا في الولايات المتحدة الأمريكية كان خيارًا جيدًا لأنّ الفريق لديه مباراة في كأس الملك يوم الأربعاء ولو كان سافر لأصبح الأمر أكثر إرهاقًا.

وواصل: "أولويتي مباراة الغد ولا أفكر الآن في مباراة إشبيلية، في الموسم الماضي تعادلنا أمام سيلتا خارج الديار وخسرنا من إسبانيول واستطعنا العودة الموسم الحالي عدنا من ليفانتي، ولكن هناك مباراة ضد جيرونا في الدوري تغطي على أي اهتمام آخر".

واختتم: "كل لاعب نمتلكه لديه إمكانيات كبيرة ومالكوم من هناك كما أنّ بواتينج يحتاج لوقت للتاقلم ولن أقيمه من مباراة واحدة".

ميسي غاب عن مباراة برشلونة ضد ليفانتي في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك وخسر البلوجرانا 2-1.

ويتصدر ميسي ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا كما وصل إلى 400 هدف في الليجا.