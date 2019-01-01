مؤتمر الزمالك - مفاوضات إسلام عيسى وأين العدل بين طارق حامد وصلاح؟

انتخابات تكميلية في الزمالك وشكاوى اللاعبين من جروس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد رئيس نادي الزمالك اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة بمقر القلعة البيضاء، للحديث عن بعض القضايا المثارة حول النادي خلال الفترة الأخيرة.

رئيس القلعة البيضاء بدأ مؤتمره بتوجيه الشكر إلى أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، واللجنة الأولمبية بعد اعتماد لائحة النادي.

وقال: "شكرًا لمديرية الشباب والرياضة والقضاء المصري العادل والبرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مساندته للنادي، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية والإعلام المستنير الذي ساند الزمالك في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "سنجري انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة على ثلاثة مقاعد للأعضاء وأمين الصندوق في أيام 18 و19 و20 من يوليو المقبل".

وعن الاستاد الجديد للنادي والقناة أوضح: "اتفقنا مع مسؤولي إعلام المصريين على تدشين قناة الزمالك الجديدة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل والاستديو المخصص وغيرها.

"أما الفرع الجديد والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة المقبلة، بينما اقتربنا من الانتهاء من فندق خاص داخل مقر النادي، لاستضافة معسكرات الفريق، سيضم 46 جناحًا، بدلًا من دفع أموال طائلة بالفنادق الأخرى".

وانتقل للحديث عن سوق الانتقالات الصيفية وتحديدًا صفقة إسلام عيسى؛ لاعب المصري البورسعيدي: "من إسلام عيسى؟ أنا لا أعرفه، فكيف دخلنا مفاوضات معه؟، الزمالك به لاعبين على أفضل مستوى منهم 13 لاعبًا معارًا.

"حتى الآن خالد جلال؛ المدير الفني للفريق، لم يقدم تقريره عن بشأن الراحلين والصفقات الجديدة، وعلى الجميع أن يتحرى الدقة في أخباره حتى نحافظ على استقرار الفريق".

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بشأن المدير الفني السابق السويسري كريستيان جروس، علق: "تعرضنا لهجوم كبير بعد رحيله، ولا أعلم السبب رغم أن الجمهور كان يطالب برحيله، وكنا نسجل له كافة الجلسات، هو مدرب يحب ويكره، كان يخبرني بعد حبه لأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي، وكذلك تسبب في رحيل كاسونجو ورزاق سيسيه، بجانب الدفع بعبد الله جمعة وهو مصاب.

"لدينا شكوى كذلك تقدم بها يوسف أوباما، الذي هدد بالرحيل، بسبب جروس، فلماذا كل هذا الهجوم علينا؟".

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واختتم رئيس الزمالك بالحديث عن المنتخب المصري، الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019: "نتمنى التوفيق للمنتخب وأن يتوج بطلًا في النهاية، وإن كنت غير متفائلًا لغياب العدل عن الفريق، فأين العدل في ضم طارق حامد الذي كان ينزف دمًا في مباراته مع الزمالك، من بداية المعسكر، في الوقت نفسه كان محمد صلاح يصطاد السمك بالجونة وانضم متأخرًا؟".

يذكر أن الفراعنة يخوضون حاليًا معسكر إعداد ببرج العرب بالإسكندرية، بدأ من السادس من يونيو الجاري، وخاض به ودية أمام تنزانيا، انتهت بفوز مصر بهدف نظيف، ومن المقرر أن يُختتم غدًا بملاقاة غينيا وديًا قبل التوجه للقاهرة.

ويستهل الفراعنة مشوارهم بالكان بمواجهة زيمبابوي في 21 من يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.