مؤتمر الأهلي | موسيماني: لم نأت هنا للتنزه .. الشناوي: سنسعد الجماهير كما أسعدونا

المدير الفني للأهلي يتحدث عن مواجهة الدحيل

عبر الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بتواجده في قطر، للمشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن البطولة دائمًا ما تشهد مستويات كبيرة من جانب الفرق التي تشارك فيها.

موسيماني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "عندما تكون مدرب للفرق الكبيرة، تريد حتمًا للتواجد هنا، ولدينا الفرصة للتواجد في هذه البطولة، وليس الأمر هينًا، وسعيد بإتاحة الفرصة للعب في هذا الملعب الجديد، وجاهزون للمواجهة، وسنواجه خصم محترم وهو الدحيل القطري، بطل البطولة المحلية القطرية، وجاهزون لتقديم مستوى جيد".

المدرب الجنوب إفريقي تابع: "للمرة الثانية لي هنا في الدوحة، المرة الأولى لي عندما كنت لاعبًا في صفوف السد، ولكن هناك كثيرًا من التغييرات بعد 20 سنة أو أكثر، الأمور تغيرت بشكل كامل، والأمور تغيرت، وهناك الكثير من البنايات الحديثة، منذ وصولنا لم تتح لنا الفرصة لزيارة أماكن أخرى، بسبب تواجدنا في الفندق وملتزمين بالنظام الموضوع".

بيتسو موسيماني أردف: "كل المدربين يؤمنون بأنهم قادرون على تحقيق الإنجازات، وأنا لدي الإيمان في فريقي، وكل الفرق جاءت كأبطال للقارات، ونحن هنا لأننا نستحق هذا".

المدير الفني للأهلي واصل: "الدحيل فريق كبير، ولا يمكن التقليل منهم على الإطلاق، هم يعتقدون أن الطريق سيكون سالكًا، ولكن كل الفرق صعبة وقوية، وهناك لاعبين مميزين بصفوفه، أبرزهم بن عطية الذي لعب ليوفنتوس الإيطالي، وأؤمن بقدرة فريقي ولذلك أتواجد هنا".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "ما أعرفه بالنسبة لفريقي، طريقة تأهلنا إلى البطولة بعدما توجنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسبة لمشجعي الأهلي وكل القارة الإفريقية، أقول بأن فريقي يمتلك عقلية الجماعية، وسنقدم أفضل ما لدينا، إذا لم يكن ذلك كافيًا، وعلى الأقل الجماهير سترى أننا سنقدم كل شيء، ستكون أمامنا فرصة للخروج بأفضل نتيجة ممكنة، ونعرف من هو الأهلي، ولم نأت هنا من أجل فقط النزهة".

أخبار الأهلي اليوم | مواجهة الدحيل بالزي البديل .. والبدري يتحدث عن خبرات الأحمر

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي بالمؤتمر الصحفي: "سعيد جدًا لتواجدي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم، وأي لاعب يتمنى تواجده في هذه البطولة، وخلال الفترة الماضية ركزنا على مواجهة الدحيل، وهناك حالة من التركيز بالفريق بأكمله وإن شاء الله نسعد جماهيرنا".

حارس الأهلي أضاف: "بعد وصلنا إلى الدوحة، هناك التزام كبير بالمعسكر، وهناك تأمين شديد جدًا، وبعد وصولنا إلى المطار خضعنا للتحاليل، وبعد وصولنا إلى الفندق ملتزمين بالتدريبات فقط، والجميع متفهم الالتزامات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا".

وأنهى الشناوي تصريحاته قائلًا: "سعيد لأنني سألتي بجمهور الأهلي داخل الملعب، وجميع اللاعبين كانوا سعداء باستقبال الجماهير، وبالرغم من الظروف التي نمر بها بسبب كورونا، ننتظر دعم الجماهير في المباراة، وإن شاء الله نتمنى أن نستطيع إسعادهم وسنواجه فريق كبير".

الأهلي سيواجه الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء يوم الخميس، حيث سيلعب الفائز من هذه المباراة أمام بايرن ميونخ الألماني.