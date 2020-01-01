مأساة في القارة السمراء .. وفاة ستة لاعبين شباب بغانا بحادث غرق حافلة

حادث مأساوي في غانا بعد وفاة ستة لاعبين شباب في غانا بحادث سقوط حافلتهم في النهر، وإصابة 30 غيرهم.

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن حادث مأساوي وقع مساء يوم السبت بالقرب من كوماسي في منطقة أشانتي حصد أرواح ستة لاعبين شباب.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد عبر موقعه الرسمي، الذي أكد أن الحافلة كانت تتوجه للعودة بعد أن كان فريقهم يسجل نفسه في دوري الشباب الخاص بالمناطق.

وكتب الاتحاد الغاني في بيانه: "إدارة الاتحاد الغاني ولجنة المنتخبات الوطنية للشباب علموا بوفاة ستة لاعبين شباب مساء السبت في منطقة أوفينسو بالقرب من كوماسي".

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وأضاف: "نريد أن نعرب عن خالص التعازي لأسر اللاعبين الشباب الذين توفوا بعد غرق الحافلة، وعلمنا إنهم كانوا في طريق العودة بعد التسجيل في الدوري بمنطقة أوفينسو".

وأكمل: "تم إرسال فريقًا من الاتحاد الغاني ولجنة منتخبات الشباب للمستشفى حيث يتواجد بقية الضحايا في الوقت الحالي، من أجل زيارتهم".

وأوضحت تقارير أن بعض اللاعبين الشباب في المستشفى يعانون من إصابات خطيرة وحالتهم غير مستقرة حتى الآن، وأكدت أن السبب في الحادث يعود لانفجار إحدى عجلات الحافلة.

وأصدرت هيئة النقل في غانا بيانًا أيضًا حول الحادث قالت فيه: "كان هناك 36 شخصًا على متن الحافلة، وأظهرت التحقيقات أنهم يتبعون أحد فرق كرة القدم العائدة من التسجيل لبطولة دوري المناطق".

وأردف: "عند وصول الحافلة لتلك المنطقة وبسبب السرعة الزائدة فقد السائق السيطرة على الحافلة وخرج عن الطريق وسقط بها في النهر، وتوفي ست أشخاص أعمارهم بين الـ 12 والـ 16 عامًا وتعرض 30 غيرهم لإصابات مختلفة، وتم إرسالهم للمستشفى".

جدير بالذكر أن كرة القدم متوقفه في الوقت الحالي بغانا كنتيجة لفيروس كورونا، لكن الاتحاد الغاني يسمح بالتسجيل من أجل البطولات لعودة النشاط فور رفع الإيقاف.