مأساة رقمية في خسارة ميلان الرابعة لهذا الموسم

بداية سيئة للغاية من جانب الروسونيري..

سقط ميلان الإيطالي للمرة الرابعة هذا الموسم في الكالتشيو، على يد فيورنتينا في سان سيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع السادس.

فرض ماركو جيامباولو مدرب النادي مقعده في التاريخ بتلك النتيجة، إذ بات أول مدرب لميلان يخسر 4 مباريات من أول 6 له في الدوري في آخر 30 عاماً.

🔻 - Marco Giampaolo is the first manager to lose 4 of his first 6 matches in charge of Milan in the last 30 years. #MilanFiorentina #ACMilan — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 29, 2019

أما عن اسماعيل بن ناصر لاعب وسط الرسونيري، فقد بات أول لاعب يتسبب بركلتي جزاء في مباراة واحدة بالدوري الإيطالي منذ أنجيلو أوجبونا في مباراة كالياري وتورينو (فبراير 2013).

2 - Before #Bennacer, the last player to concede 2 penalties in the same Serie A matches was Angelo Ogbonna in February 2013 ( - ). Clumsy. #MilanFiorentina — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 29, 2019

أيضاً وبعد خسارة ديربي ميلانو بنتيجة 2-0 ضد إنتر، خسر ميلان مباراتين متتاليتين في الدوري على ملعبه للمرة الأولى منذ مايو 2017.

21/09/2019: Milan 0-2

29/09/2019: Milan 1-3



lose back-to-back Serie A home games for the first time since May 2017. 😳 pic.twitter.com/HRRfLWejYC — Squawka Football (@Squawka) September 29, 2019

وأخيراً، هذه هي المرة الأولى التي يخسر بها النادي 4 مباريات من أصل أول 6 في الكالتشيو، منذ عام 1938-1939، وليس لها سوى واقعة إضافية في 1930-1931.