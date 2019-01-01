مأساة جديدة.. السرطان ينهي حياة مراهقة تشارلتون

جوردان داويس حارسة مرمى تشارلتون تفارق الحياة عن عمر ناهز 18 عامًا بعد صراع مع السرطان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

استيقظت جماهير كرة القدم على فاجعة جديدة، حيث توفت حارسة المرمى الشابة لنادي تشارلتون جوردان داويس بعد صراع مع مرض السرطان.

وكانت جوردان قد اكتشفت إصابتها بالسرطان في نوفمبر الماضي بالصدفة، حين خضعت لفحص طبي احترازي للتأكد من سلامتها بعد اصطدامها بلاعبة في إحدى المباريات.

وبعد الفحص تم اكتشاف إصابتها بورم خبيث في الكبد، ومنذ ذلك الحين خضعت للعلاج المكثف من أجل السيطرة على الورم.

Everyone at Charlton Athletic Women is saddened to hear the news that former player Jordan Dawes has passed away today. Our thoughts are with her family at this difficult time. #cafc pic.twitter.com/EaRrEH4FSg

— Charlton Athletic Women (@CAFCWomen) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وأعلن الحساب الرسمي لنادي تشارلتون أتليتيك وكذلك أفراد عائلة جوردان صباح اليوم خبر وفاتها، لتنهال الصدمة على الوسط الرياضي الإنجليزي.

وكان عدد من الشخصيات الرياضية قد قدم الدعم للحارسة المراهقة ذات الـ 18 ربيعًا فقط بعد إعلان إصابتها بالورم الخبيث في نوفمبر الماضي.

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وأتى الحارس الدوري الإسباني ديفيد دي خيا على رأس قائمة داعمي جوردان، حيث تبرع بقفازه الذي لعب به مباراته رقم 250 في البريميرليج من أجل المساهمة في علاجها.