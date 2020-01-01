ليون يهدد باللجوء للقضاء بعد قرارات الدوري الفرنسي

قرار إلغاء الدوري الفرنسي حرمهم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

أصدر نادي ليون الفرنسي بيانًا رسميًا يندد بقرارات الاتحاد بمنح اللقب لباريس سان جيرمان وذلك لأنّه حرم الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ليون لم يغب عن دوري أبطال أوروبا من 23 عامًا وبالتحديد عام 1997.

كما أنّ ليون انتصر ذهابًا على يوفنتوس بهدف نظيف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مما يعزز من حظوظه في الوصول لربع النهائي.

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وقال ليون في بيان رسمي مساء اليوم، الخميس، إنّ قرار إلغاء المسابقة جاء متسرعًا وكان هناك العديد من الحلول المختلفة لاستكمال المباريات حتى لو بنظام خروج المغلوب.

وأشار البيان إلى أنّ القرار يفتقر إلى العدالة والتوجه العام الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي كما أنّه يضر بالعديد من الأندية على جميع الأصعدة منها حقوق البث التلفزيوني ولذلك فهو قرار مرفوض.

كما أعلن ليون تقديم طلب استئناف على قرارات الاتحاد مهددًا بالتصعيد إلى المحكمة الرياضية لإيجاد حل يضمن حقوق النادي.

وانضم إلى ليون فريقي تولوز وأميان الذين هبطا إلى دوري الدرجة الثانية مؤكدين أنّ استمرار المسابقة كان قد يمنح لهما فرصة للبقاء.

من جانبه، علّق وزير الرياضة الفرنسي على بيان ليون بقوله: "لو أرادوا الذهاب للمحكمة فليفعلوا، نحن في لحظة هامة ونحتاج التعاون والتكاتف من الجميع ويجب علينا تقدير الموقف وقبول الخسارة".

جدير بالذكر أنّ الدوري الفرنسي هو الوحيد من بين الدوريات الخمس الكبرى الذي تعرض للإيقاف.