ليون يستهدف التعاقد مع باييه ولينديلوف في الصيف

على طريقة ممفيس ديباي وتألقه بالدوري الفرنسي

أبدى نادي ليون الفرنسي، رغبته في التعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد إيريك باييه وفيكتور لينديلوف بالميركاتو الصيفي القادم.

ليون يبحث عن بعض الخيارات الدفاعية بالصيف، طمحاً في دعم حظوظه بالمنافسة المحلية مع باريس سان جيرمان، ويريد ضم أي من ثنائي الشياطين الحمر لهذا الهدف.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن باييه هو الهدف الرئيسي لليون، بعد خروجه تماماً من حسابات المدرب أولي جونار سولشار بسبب هبوط مستواه والإصابات المتكررة.

المدافع الإيفواري لم يظهر في أي مباراة بقميص يونايتد، منذ لعبه 13 دقيقة أمام كريستال بالاس في 27 فبراير الماضي.

زميله السويدي فيكتور لينديلوف يعتبر هدف آخر لليون، ولكن تخلي سولشار عنه تبدو غير واضحة حتى الآن.

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ومن المتوقع ألا يسمح النرويجي برحيل صاحب الـ25 عاماً عن يونايتد بالصيف، بعدما أظهر مؤشرات طيبة معه رغم الهبوط الأخير بمستواه.

يذكر أن ليون سبق وأن ضم ممفيس ديباي من مانشستر يونايتد في 2017، ليستعيد الهولندي بريقه من جديد في فرنسا، وهو ما قد يتكرر من جديد مع باييه أو لينديلوف.