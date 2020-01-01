ليون يرد على أنباء رحيل ديمبيلي لمانشستر يونايتد

نادي ليون الفرنسي يرفض فكرة رحيل اللاعب موسى ديمبيلي لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صدم جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي جماهير فريق مانشستر يونايتد بعدما أكد على تمسكه ببقاء كل نجوم فريقه في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أولاس وأكد خلالها أن بقاء موسى ديمبيلي ولوكاس توسارت من أولويات النادي في المرحلة المقبلة.

وقال أولاس: "دائمًا ما تسعى الفرق الأخرى للحصول على خدمات نجوم فريق ليون، لكننا نريد من موسى ديمبلي ولوكاس توسارت أن يبقيان معنا".

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وأضاف: "تلقينا العديد من العروض من أجل لوكاس توسارت في الفترة الماضية، لذلك لو رحل سنأتي بالبديل له أولًا وقبل أي شيء آخر".

وأكمل مؤكدًا على رغبته الأولى ببقاء كل نجومه: "أعتقد أن توسارت سيبقى، الوقت الحالي غير مناسب بالنسبة لنا لنضعف فريقنا".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت مانشستر يونايتد بالاهتمام بالحصول على خدمات اللاعب موسى ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات في ظل الإصابة الطويلة للاعبه ماركوس راشفورد المتوقع غيابه لنهاية الموسم.