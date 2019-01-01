ليون يُحدد لتوتنهام وريال مدريد شرط الاستغناء عن جوهرة الوسط

أبدى رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس، استعداده للاستمتاع للعروض المُقدمة لبيع أحد جواهر وسط الملعب، لكن بشرط الحصول على مبلغ يتناسب مع موهبة اللاعب.

واعترف أولاس بشكل واضح وصريح، أنه لن يقف في طريق لاعب الوسط تانجي ندومبيلي، إذا تلقى عرضًا لا يُقاوم، على غرار ما حدث مع زميله الآخر الشاب فيرلاند ميندي، المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد.

وتحوم الشكوك حول مستقبل صاحب الـ22 عامًا منذ بداية موسم الشائعات السنوي، وكانت البداية بانتشار تقارير إسبانية تتحدث عن اهتمام زيدان باللاعب، باعتباره بديلاً للفرنسي الآخر بول بوجبا، حال فشلت محاولات إطلاق سراحه من "أولد ترافورد".

ومؤخرًا ظهر اسم توتنهام على الساحة، كأكثر الأندية الجادة للتوقيع مع ندومبيلي، لكن حتى الآن لم يحدث أي تحرك رسمي، وتأكيدًا على ذلك، اكتفى رئيس النادي الفرنسي بتلميحات عن استعداده للبحث عن بديل على نفس كفاءة وجودة المغادر، إذا تمت مفاوضات بيع ثاني مواهب النادي هذا الصيف.

لكن في الوقت ذاته، أشار إلى أنه لم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع الطرف الآخر في المفاوضات بقوله "في الوقت الراهن، لا يوجد أي شيء رسمي، لكن الباب ليس مغلقًا"، مضيفًا أنه لن يوافق على إتمام الصفقة، إذا لم يتحصل على "عرض كبير".

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الفريق الأول هو: ــــــــــــــــــــــــ

الفريق الثاني هو: ـــــــــــــــــــــــ



( @NoSoyNanaOk :📽️) pic.twitter.com/2awpiCfZwa — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

وفي ختام حديثه، قال إنه ليس في عجلة من أمره لبيع اللاعب، من باب أن الخزينة تعاني من نقص المال قبل مواعد غلق السنة المالية مع أول ساعات الشهر الجديد، في إشارة واضحة إلى أنه لن يتنازل عن شرط "العرض الكبير" ليوافق على بيع اللاعب لتوتنهام أو ريال مدريد.