ليون يبدي اهتمامه بسوسو

ليون يريد التعاقد مع نجم ميلان سوسو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى نادي أوليمبيك ليون الفرنسي اهتمامه بالنجم الدولي الإسباني وجناح نادي ميلان سوسو.

وكان ميلان قد أبدى تمسكه بنجمه الإسباني أمام العديد من العروض من أندية تنشط في الدوريات الكبرى.

وحول ذلك، كشفت عدة مصادر صحفية فرنسية أن نادي أوليمبيك ليون يضع سوسو على قائمة أولوياته بالنسبة لما تبقى من الميركاتو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وكشفت صحيفة لو باريزيان أن ليون يريد تعزيز صفوفه فيما يتعلق بالخط الهجومي قبل بداية الموسم الجديد والذي سينطلق الأسبوع المقبل.

وتزايدت حاجة ليون إلى لاعب مثل سوسو بعدما رحل صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير إلى ريال بيتيس الإسباني.

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يذكر أن سوسو كان قد أبدى رغبته في الاستمرار مع ميلان خلال الفترة المقبلة واستمتاعه بالأجواء في إيطاليا.