ليون يؤكد غياب رافائيل 3 أشهر

ضربة لليون في أهم أوقات الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الفرنسي، بورنو جينيسو، لنادي ليون الفرنسي، غياب لاعبه البرازيلي رافائيل لمدة طويلة بسبب الإصابة.

ونجح ليون في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما خطف التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن المدرب غياب الظهير الأيمن، لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر، بعدما خضع لعملية جراحية في الفخذ.

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في حين دخل الثنائي، ماكسويل كورنيه وجيريمي موريل في الاستفشاء من الإصابات التي لحقت بهم.

🎙 B.Genesio "Rafael a subi une intervention chirurgicale vendredi, au niveau des adducteurs. Il sera indisponible entre 2 mois et demi et 3 mois. Maxwel Cornet et Jérémy Morel poursuivent leur réathlétisation" #OLASM pic.twitter.com/8sHHt3JVsa — Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2018

لاعب مانشستر يونايتد، يغيب منذ الطرد أمام سانت إيتيان في مباراة الديربي، ليغيب عن لقاءات الفريق الأخيرة.

وقد يغيب الظهير الأيسر عن مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في فبراير المقبل.

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وسيعرف ليون الفرنسي، هوية منافسه في الدور الثاني من المسابقة الأوروبية، عقب قرعة دور الـ16 يوم الأثنين المقبل.