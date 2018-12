ليون يؤكد غياب رافائيل 3 أشهر

أكد المدير الفني الفرنسي، بورنو جينيسو، لنادي ليون الفرنسي، غياب لاعبه البرازيلي رافائيل لمدة طويلة بسبب الإصابة.

ونجح ليون في التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما خطف التعادل أمام شاختار دونيستك الأوكراني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن المدرب غياب الظهير الأيمن، لمدة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر، بعدما خضع لعملية جراحية في الفخذ.

في حين دخل الثنائي، ماكسويل كورنيه وجيريمي موريل في الاستفشاء من الإصابات التي لحقت بهم.

🎙 B.Genesio "Rafael a subi une intervention chirurgicale vendredi, au niveau des adducteurs. Il sera indisponible entre 2 mois et demi et 3 mois. Maxwel Cornet et Jérémy Morel poursuivent leur réathlétisation" #OLASM pic.twitter.com/8sHHt3JVsa — Olympique Lyonnais (@OL) December 15, 2018