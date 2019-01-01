ليون يستغل طرد فابريجاس ويسحق موناكو بثلاثية نظيفة

هزيمة مذلة لأصحاب الأرض بافتتاح الدوري الفرنسي

افتتح فريق ليون مشواره بالدوري الفرنسي، بإسقاط مُضيفه موناكو بثلاثية نظيفة، في الجولة الافتتاحية من البطولة، مساء اليوم الجمعة.

ليون دخل بمعظم عناصره الأساسية، بتواجد الوافد الجديد يواخيم أنديرسين القادم من سامبدوريا، والثلاثي الهجومي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي وبيرتراند تراوري.

وأما على الجانب الآخر فتأثر موناكو تحت قيادة مدربه ليوناردو جارديم، برحيل العديد من نجومه هذا الصيف، ليدخل بتشكيل أضعف.

وهو ما منح ليون فرصة افتراس خصمه، حيث افتتح التسجيل مُبكراً عن طريق ديمبيلي في الدقيقة الخامسة.

سيسك فابريجاس وضع موناكو في ورطة حقيقية، بعدما تعرض للطرد بعد نصف ساعة على مرور اللقاء.

واستغل ليون النقص العددي أفضل استغلال ممكن، ليحرز الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني بالدقيقة 36.

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وقبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، أضاف لوكاس توسارت الهدف الثالث للضيوف، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يحتل ليون صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً بثلاث نقاط، ويتذيله موناكو في انتظار باقي مباريات الجولة الأولى.