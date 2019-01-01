ليون يُبقي يوفنتوس "الوحيد" دون خسارة في أوروبا

حزمة من الأرقام الجيدة حققها ليون بالفوز على باريس سان جيرمان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألحق ليون الخسارة الأولى بباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليجعل يوفنتوس الفريق الوحيد دون خسارة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وثأر ليون لخسارته ذهابًا أمام باريس سان جيرمان 5-0 بالفوز على ملعبه 2-1 بعد مباراة قوية ومثيرة بين الطرفين، وبهذا سقط الفريق العاصمي من قائمة الفرق التي لم تخسر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم تاركًا يوفنتوس وحده صاحب هذا الإنجاز حتى الآن.

انتصار ليون هو الرابع على باريس سان جيرمان منذ بدء العهد القطري في النادي عام 2011، ولم يستطع أي فريق فرنسي آخر التفوق على الباريسيين أكثر من أصحاب ملعب بارك أولمبيك ليون.

ليون يثأر من باريس سان جيرمان ويُلحق به الخسارة الأولى

وكان رجال المدرب توماس توخيل قد تقدموا بالنتيجة مساء اليوم بهدف آنخيل دي ماريا، لكن ليون رد بهدفين عبر موسى ديمبلي ونبيل فقير، وتلك هي المرة الأولى التي يتقدم بها باريس سان جيرمان بالنتيجة ويخسر المباراة منذ يناير 2015.

إذ كان النادي قد تقدم خلال مواجهة باستيا في الليج وان، لكنه خسر اللقاء بنتيجة 4-2 في النهاية.