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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ليونيل ميسي يحطم عددًا من الأرقام بهاتريك في مرمى ليفانتي

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ليونيل ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية على مستوى الدوري الإسباني، وذلك بعدما قاد برشلونة لانتصار ساحق على ليفانتي بخماسية نظيفة.

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وكان ليفانتي قد استضاف برشلونة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني، قبل أن يخسر أمامه بخمسة أهداف كاملة في ليلة تألق البرغوث الأرجنتيني.

وشارك ميسي في جميع الأهداف، حيث سجل  منها وصنع الهدفين الآخرين لكل من لويس سواريز وجيرارد بيكيه، ليكسر عددًا لا بأس به من الأرقام خلال 90 دقيقة فقط.

وأصبح ميسي بهاتريك اليوم أول لاعب يستطيع تسجيل 13 هدفًا خلال هذا الموسم على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بالإضافة إلى كونه اللاعب الوحيد أيضًا الذي يصل إلى أكثر من 20 هدف بين التسجيل والصناعة، حيث سجل ميسي 13 هدفًا وصنع 9 آخرين.

 

ولم يكتفِ البرغوث الأرجنتيني بذلك، حيث نجح في الوصول إلى الهاتريك رقم 43 في تاريخه في بطولة الدوري الإسباني، خلف كريستيانو رونالدو فقط والذي سجل 44 هاتريك مع ريال مدريد.

واختتم ميسي أرقامه بالوصول إلى 50 هدفًا خلال العام الميلادي 2018، كأول من يصل إلى هذا الرقم، كما ترك بصمته على رأس هدافي الدوري الإسباني متخطيًا زميله لويس سواريز.

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