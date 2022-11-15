ليونيل ميسي: لسنا المرشحين للفوز بلقب كأس العالم على عكس فرنسا والبرازيل!

الأرجنتيني يفضل البقاء على أرض الواقع

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن العديد من الأشياء التي تخص مشاركة التانجو في بطولة كأس العالم قطر 2022 مع اقتراب انطلاقها في غضون أيام.

ميسي عاد ليهدئ من تطلعات الجميع حيال فوز الأرجنتين باللقب، فقال في تصريحات لبرنامج "عالم فالدانو" محاورًا الأسطورة الأرجنتيني السابق على قناة "موفيستار": "كل فريق سنواجهه سيكون صعبًا، لا نملك العديد من المباريات ضد الأوروبيين، صحيح أننا وصلنا في لحظة جيدة لكن لا يجب أن ننساق للهوس الجماعي بفكرة الفوز باللقب وأننا المرشحون الأوائل لتحقيقه، علينا أن نكون واقعيين ونخطو خطوة ثم أخرى".

وأضاف: "أعتقد أنه رغم إصابات فرنسا العديدة، يبقون مرشحين للقب لأن لديهم العديد من اللاعبين الرائعين الذين بقوا معًا لمدة طويلة وحققوا سويًا كأس العالم، هناك البرازيل التي تملك لاعبين على أعلى مستوى، لديهم نيمار أيضًا!".

وشدد ميسي على ضرورة الفوز بالمباراة الأولى والدخول في البطولة بشكل جيد، مؤكدًا أن "الوصول إلى المراحل المتقدمة وأنت في مرحلة شك لا يكون أبدًا مثل أن تبدأ البطولة بأفضل الأشكال".

كما أسهب ميسي في مديح مدربه ليونيل سكالوني قائلًا إنه "رجل بسيط وواقعي ويحترم الجميع ولا يملك أي مشكلة في التواصل بشأن أي أمر، كما أنه يتحلى بشخصية مميزة ويختار اللاعبين الأفضل لكل مباراة".